Стало известно о высокой эффективности российской ПВО в прибрежье Азовского моря

RT: ВС РФ держат воздушную оборону в прибрежье Азовского моря

Военные ВС РФ держат воздушную оборону в прибрежной зоне Азовского моря. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.

По информации журналиста, российские бойцы сбивают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летят как в сторону Крыма, так и в другие регионы РФ. Так, на участке центра спецназначения «БАРС-Сармат» из каждых 10 беспилотников уничтожается как минимум 8.

Ранее бойцы расчета мобильной огневой группы в составе «БАРС-Сармата» рассказали, что иногда спят по 1,5 часа в сутки.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили и уничтожили 15 управляемых авиационных бомб и 743 дрона ВСУ.