Раскрыто число сбитых за сутки беспилотников и авиабомб ВСУ в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне специальной военной операции (СВО) 743 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее число раскрыли в ходе брифинга Минобороны.
Помимо этого, средства ПВО за сутки уничтожили 15 управляемых авиамбомб противника.
В российском оборонном ведомстве подсчитали, что в общей сложности с момента начала спецоперации на Украине были уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, более 194,2 тысячи дронов, 669 зенитных ракетных комплексов, более 30,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, более 1,7 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, а также чуть более 68 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники и без малого 36 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.
Накануне стало известно, что средства ПВО ВС РФ за сутки перехватили в зоне спецоперации 712 украинских БПЛА и 13 управляемых авиабомб.