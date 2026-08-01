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13:37, 1 августа 2026 (обновлено: 13:45, 1 августа 2026)Россия

Раскрыто число сбитых за сутки беспилотников и авиабомб ВСУ в зоне СВО

Минобороны: Российские средства ПВО за сутки сбили в зоне СВО 743 беспилотника ВСУ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне специальной военной операции (СВО) 743 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее число раскрыли в ходе брифинга Минобороны.

Помимо этого, средства ПВО за сутки уничтожили 15 управляемых авиамбомб противника.

В российском оборонном ведомстве подсчитали, что в общей сложности с момента начала спецоперации на Украине были уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, более 194,2 тысячи дронов, 669 зенитных ракетных комплексов, более 30,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, более 1,7 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, а также чуть более 68 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники и без малого 36 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

Накануне стало известно, что средства ПВО ВС РФ за сутки перехватили в зоне спецоперации 712 украинских БПЛА и 13 управляемых авиабомб.

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