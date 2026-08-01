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14:19, 1 августа 2026 (обновлено: 14:32, 1 августа 2026)Экономика

В России внезапно поднялись ставки по вкладам

Центробанк: Десять крупнейших банков в РФ повышали проценты по вкладам три декады подряд
Вячеслав Агапов

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom  

Десять крупнейших банков в РФ повышали проценты по вкладам три декады подряд. О внезапно поднявшихся ставках со ссылкой на данные Центробанка сообщает «Комсомольская правда».

К концу июля средняя максимальная ставка в указанных банках достигла 12,85 процента годовых (плюс 0,10 процента в сравнении с прошлым месяцем), что нехарактерно для ситуации, когда ключевая ставка ЦБ снижается.

Эксперты отмечают, что главная причина такого парадокса — отток денег из банков. Так, в мае россияне сняли со своих вкладов 280,5 миллиарда рублей, рекордный объем за все время наблюдений. По мнению экономиста Дениса Ракши, в ближайшее время банки могут продолжить повышение ставок, чтобы заманивать вкладчиков, но аккуратно, чтобы не переплатить.

«Думаю, разные банки будут вести себя по-разному. Те, у кого финансовая ситуация постабильнее (а это прежде всего крупные госбанки), вряд ли продемонстрируют чудеса щедрости. А вот банки помельче, конечно, будут пускаться во все тяжкие», — пояснил он.

Аналитики Telegram-канала MMI заявили, что отказ от направленного сигнала по итогам пятничного решения Банка России по ключевой ставке говорит о неуверенности самого регулятора в возможности избежать ее повышения до конца года. Указанный уровень среднегодовой ставки в 14,5 процента соответствует трем снижениям на 0,25 процентного пункта до итоговых 13,25 процента, а 14,6 процента — ее сохранение на уровне 14 процентов, объяснили они.

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