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14:44, 1 августа 2026 (обновлено: 14:54, 1 августа 2026)Силовые структуры

Адвокат оценил вероятность замены штрафа Лерчек на реальный срок

Адвокат Третьяков исключил замену штрафа Лерчек на реальный срок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Замена вынесенного больной раком блогерше Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) штрафа на реальный срок исключена. Вероятность этого оценил ее адвокат Константин Третьяков в разговоре с агентством ТАСС.

«Штраф был ей назначен как дополнительное наказание. Поэтому заменить его в случае неуплаты на реальный срок не могут», — пояснил юрист. Он уточнил, что в случае неуплаты судебные приставы могут принудительно взыскать 765 миллионов рублей штрафа с его подопечной за счет ее имущества.

«Но, насколько я знаю, Валерия намерена уплатить этот штраф по мере возможности», — заключил Третьяков.

Накануне стало известно, что суд в Москве назначил Лерчек пять лет условно по делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также запретил ей продвигать свой бренд в сети в течение трех лет. Помимо этого, блогерша должна выплатить штраф в размере 765 миллионов рублей.

Адвокат Третьяков заявил, что Чекалина намерена обжаловать решение суда об условном сроке.

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