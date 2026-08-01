Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:41, 1 августа 2026Путешествия

Премьер Таиланда пообещал самое суровое наказание убийцам брата и сестры из России

Премьер Таиланда Чанвиракун: Убивших брата и сестру Назимовых ждет самое суровое наказание
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Виновные в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде понесут самое суровое наказание, пообещал премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун в разговоре с агентством РИА Новости в Паттайе.

«Я твердо заверяю вас, что следствие и судебный процесс в отношении тех, кто это совершил, будут вестись по законам нашей страны со всей строгостью, и виновные получат самое суровое наказание», — заявил политик. По словам Чанвиракуна, виновники трагедии не получат права временно освободиться под залог на период суда. В свою очередь, следствие, продолжил он, сделает все возможное, чтобы у преступников не осталось никаких юридических возможностей для того чтобы смягчить наказание.

Премьер-министр также отметил, что провел совещание с руководством правоохранительных органов Таиланда. «Все руководящие сотрудники полиции и следователи, присутствовавшие на совещании, заверили меня, что будет сделано все, чтобы люди (граждане обеих стран) не были разочарованы», — добавил Чанвиракун.

Ранее премьер-министр Таиланда приехал на место убийства россиян, а также посетил полицейский участок, где держат двух подозреваемых — Понга и Тхонга. Политик извинился за случившееся и подчеркнул, что в Таиланде впредь не допустят подобного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Таких нельзя оставлять в живых». В Таиланде потребовали казнить убийц брата и сестры из России. Как отреагировало правительство?
    Премьер Таиланда пообещал самое суровое наказание убийцам брата и сестры из России
    Украинский военный покончил с собой в военкомате
    Great Wall раскрыл сроки появления крутого кроссовера Wey в России
    На Украине усомнились в запуске производства ракет для Patriot
    Опытная российская путешественница назвала подходящие для первой поездки за границу страны
    Ушел из жизни бывший глава ОПЕК
    Страны ЕС экстренно обсудят миграционный кризис в Испании
    В российском городе возбудили дело после видео со стрельбой по детям-питбайкерам
    В Крыму отреагировали на высказывания Зеленского
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok