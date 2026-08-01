Премьер Таиланда пообещал самое суровое наказание убийцам брата и сестры из России

Премьер Таиланда Чанвиракун: Убивших брата и сестру Назимовых ждет самое суровое наказание

Виновные в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде понесут самое суровое наказание, пообещал премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун в разговоре с агентством РИА Новости в Паттайе.

«Я твердо заверяю вас, что следствие и судебный процесс в отношении тех, кто это совершил, будут вестись по законам нашей страны со всей строгостью, и виновные получат самое суровое наказание», — заявил политик. По словам Чанвиракуна, виновники трагедии не получат права временно освободиться под залог на период суда. В свою очередь, следствие, продолжил он, сделает все возможное, чтобы у преступников не осталось никаких юридических возможностей для того чтобы смягчить наказание.

Премьер-министр также отметил, что провел совещание с руководством правоохранительных органов Таиланда. «Все руководящие сотрудники полиции и следователи, присутствовавшие на совещании, заверили меня, что будет сделано все, чтобы люди (граждане обеих стран) не были разочарованы», — добавил Чанвиракун.

Ранее премьер-министр Таиланда приехал на место убийства россиян, а также посетил полицейский участок, где держат двух подозреваемых — Понга и Тхонга. Политик извинился за случившееся и подчеркнул, что в Таиланде впредь не допустят подобного.