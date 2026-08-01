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16:48, 1 августа 2026 (обновлено: 17:01, 1 августа 2026)Силовые структуры

В Сочи сотрудники наркоконтроля задержали мужчину с мефедроном

На улице Высокогорной в Сочи задержали молодого человека с мефедроном
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Сочи №1»

21-летний мужчина с мефедроном в пакете был задержан в Сочи сотрудниками наркоконтроля. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что молодой человек попался правоохранителям на улице Высокогорной. При себе местный житель имел пакет с неизвестным кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо снизить возрастной порог привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Он предлагает снизить этот порог с 16 до 14 лет.

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