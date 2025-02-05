В России предложили снизить возрастной порог привлечения к ответственности за наркотики

Бастрыкин предложил снизить порог привлечения к ответственности за наркотики

Начало событий в новости В СК предложили запретить продажу алкоголя людям младше 21 года

В России необходимо снизить возрастной порог привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства, передает ТАСС.

Он предлагает снизить этот порог с 16 до 14 лет. Глава СК считает, что предлагаемая им мера позволит противодействовать вовлечению несовершеннолетних в наркобизнес. Представители криминала сейчас убеждают подростков заняться распространением запрещенных веществ под предлогом их безнаказанности из-за недостижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности.

Среди других инициатив Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года, чтобы избежать алкоголизма среди молодежи.