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14:22, 5 февраля 2025Силовые структуры

В России предложили снизить возрастной порог привлечения к ответственности за наркотики

Бастрыкин предложил снизить порог привлечения к ответственности за наркотики
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В СК предложили запретить продажу алкоголя людям младше 21 года

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В России необходимо снизить возрастной порог привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства, передает ТАСС.

Он предлагает снизить этот порог с 16 до 14 лет. Глава СК считает, что предлагаемая им мера позволит противодействовать вовлечению несовершеннолетних в наркобизнес. Представители криминала сейчас убеждают подростков заняться распространением запрещенных веществ под предлогом их безнаказанности из-за недостижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности.

Среди других инициатив Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года, чтобы избежать алкоголизма среди молодежи.

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