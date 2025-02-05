В СК предложили запретить продажу алкоголя людям младше 21 года

Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бастрыкина, это поможет избежать алкоголизма среди молодежи. Он подчеркнул, что речь идет о любом алкоголе, в том числе пиве.

В декабре 2024 года стало известно, что розничные продажи алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в первые 11 месяцев 2024 года выросли на 0,2 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 201,7 миллиона декалитров. Такой результат стал максимальным в истории.