Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 5 февраля 2025Силовые структуры

В СК предложили запретить продажу алкоголя людям младше 21 года

Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года
Варвара Митина (редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бастрыкина, это поможет избежать алкоголизма среди молодежи. Он подчеркнул, что речь идет о любом алкоголе, в том числе пиве.

В декабре 2024 года стало известно, что розничные продажи алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в первые 11 месяцев 2024 года выросли на 0,2 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 201,7 миллиона декалитров. Такой результат стал максимальным в истории.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости В России предложили снизить возрастной порог привлечения к ответственности за наркотики
      Последние новости

      «Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

      Турист снимал деньги в банкомате на Филиппинах и получил огнестрельное ранение в живот

      Защита Пашаева прокомментировала его обман мужа «королевы марафонов»

      51-летнюю супермодель Тайру Бэнкс сняли на улице без макияжа

      В Грузии решили создать комиссию по изучению преступлений Саакашвили

      В Госдуме поддержали идею запретить продажу алкоголя до 21 года при одном условии

      Фитнес-эксперт перечислила уважительные причины для отмены тренировки

      Минобороны показало уничтожение «Искандером» склада ВСУ в Сумской области

      Россиянку осудили за расправу над новорожденным ребенком

      На Украине мать погибшего в ТЦК мобилизованного обвинила военкомов в пытках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше