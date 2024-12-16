Продажа алкоголя в России взлетела до максимума

РАТК сообщил о росте розничных продаж алкоголя в России до максимума в истории

Розничные продажи алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в первые 11 месяцев этого года выросли на 0,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 201,7 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) и статистику на сайте ЕМИСС сообщает РБК.

Такой результат стал максимальным в истории, поскольку статистика ведется только с 2017 года, а по сравнению с цифрами семилетней давности объемы выросли на 20 процентов.

Продажи водки увеличились за год на 0,7 процента, до 68,7 миллиона декалитров, а за семь лет — на 15 процентов. У коньяка динамика лучше — плюс 3 и 45 процентов соответственно (12,5 миллиона декалитров).

Продажи игристого вина выросли на 10,5 процента, до 18,1 миллиона декалитров, а с 2017 года рост составил 60 процентов. У тихого вина показатели соответственно 1,1 процента, 51,4 миллиона декалитров и 22 процента.

По сравнению с прошлым годом также серьезно повысились продажи в категории «другие спиртные напитки» (плюс 15,9 процента, 12,5 миллиона декалитров) и ликеро-водочные изделия (плюс 17,3 процента, 14,7 миллиона декалитров). Провал наблюдается в категориях слабоалкогольной продукции (минус 25,8 процента, 11,7 миллиона декалитров), плодовая алкогольная продукция (минус 19,7 процента, 8,8 миллиона декалитров) и виноградосодержащие напитки без этилового спирта (минус 35,5 процента, до 0,5 миллиона декалитров).

Ранее сообщалось, что правительство в рамках плана мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России думает о запретае скидок на спиртное в розничной торговле.