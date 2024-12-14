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07:48, 14 декабря 2024Экономика

В России захотели запретить скидки на алкоголь

Кабмин поручил ведомствам подготовить предложения о запрете скидок на алкоголь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Правительство России рассматривает возможность запрета скидок на алкоголь в розничной торговле. Об этом говорится в распоряжении кабмина РФ, размещенном на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, профильным ведомствам поручено провести анализ применения скидок на данную продукцию. Исполнителями назначены Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз. Им необходимо провести анализ до середины апреля 2025 года.

Ранее Минфин РФ предложил с 1 января 2025 года повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Решение сделать спиртное дороже связано с ростом акцизов. Также Минфин предложил увеличить минимальную закупочную цену на этиловый спирт.

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