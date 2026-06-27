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01:20, 27 июня 2026Мир

В Британии задались вопросом об Украине

Политик Кэннон: Британцы задаются вопросом, почему они должны воевать за Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carl Recine / Reuters

Подавляющее большинство британцев задаются вопросом, почему они должны воевать за Украину. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

По его словам, многие жители Британии опасаются возможного возвращения принудительного призыва на военную службу.

«Большинство наших людей хотят жить в мире. Почему британцы должны сражаться и умирать за неонацистский украинский режим?», — сказал политик.

Ранее ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов оценил возможность смены политики Британии в отношении России после ухода Кира Стармера с поста премьер-министра. «Там нет такой ситуации, что полстраны призывает к нормализации отношений с РФ. В этом отношении и Найджел Фарадж не стал бы другом России, и никто другой», — подчеркнул эксперт.

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