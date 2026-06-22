Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 22 июня 2026Мир

Возможность смены политики Британии в отношении России после отставки Стармера оценили

Пятибратов: Британия продолжит жесткую линию по отношению к России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании вряд ли приведет к изменению политики Лондона в отношении России. Такое мнение выразил доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в беседе с «Новостями Mail».

По словам эксперта, наиболее вероятным преемником Стармера является бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем, который покинул свой пост ради прохождения в парламент для внутрипартийной конкуренции с действующим премьером. Пятибратов отметил, что Бернем обладает большим опытом и заметной общественной поддержкой.

Аналитик выделил два возможных сценария развития ситуации. Первый — полноценная внутрипартийная процедура выбора нового лидера, в рамках которой лейбористы могут выдвинуть Бернема. Второй предполагает более быстрый переход власти при достаточной поддержке претендента внутри партии.

При этом Пятибратов считает, что приход Бернема к власти не изменит принципиального подхода Великобритании к Москве. «Там нет такой ситуации, что полстраны призывает к нормализации отношений с Российской Федерацией. В этом отношении и Найджел Фарадж не стал бы другом России, и никто другой», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, новый премьер продолжит жесткую линию в отношении России и поддержку Украины, хотя отдельные параметры оборонных расходов могут быть скорректированы.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж

    19-летний альпинист упал вместе с куском скалы на глазах у друга в Альпах и не выжил

    Министр обороны Германии допустил принудительный набор в бригаду на границе с Белоруссией

    Названа лучшая поза для сна в жару

    Россияне назвали красные флаги при поиске квартиры для покупки

    На курортах Европы за 72 часа произошли шесть летальных исходов с участием детей

    В Литве сбили беспилотник

    Назван неожиданный продукт для борьбы с воспалением

    В Госдуме предложили ввести новый способ оплаты парковок

    В России представили безалкогольные напитки с «молекулой молодости»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok