Пятибратов: Британия продолжит жесткую линию по отношению к России

Уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании вряд ли приведет к изменению политики Лондона в отношении России. Такое мнение выразил доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в беседе с «Новостями Mail».

По словам эксперта, наиболее вероятным преемником Стармера является бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем, который покинул свой пост ради прохождения в парламент для внутрипартийной конкуренции с действующим премьером. Пятибратов отметил, что Бернем обладает большим опытом и заметной общественной поддержкой.

Аналитик выделил два возможных сценария развития ситуации. Первый — полноценная внутрипартийная процедура выбора нового лидера, в рамках которой лейбористы могут выдвинуть Бернема. Второй предполагает более быстрый переход власти при достаточной поддержке претендента внутри партии.

При этом Пятибратов считает, что приход Бернема к власти не изменит принципиального подхода Великобритании к Москве. «Там нет такой ситуации, что полстраны призывает к нормализации отношений с Российской Федерацией. В этом отношении и Найджел Фарадж не стал бы другом России, и никто другой», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, новый премьер продолжит жесткую линию в отношении России и поддержку Украины, хотя отдельные параметры оборонных расходов могут быть скорректированы.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.