Иран обратился к Трампу на фоне его решения о мощном ударе

Трамп: Детали возможной сделки с Ираном затрагивают открытие Ормузского пролива

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне решения об отмене мощного удара по Ирану перечислил контуры возможной сделки с Исламской Республикой. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, Иран вместе с другими странами Ближнего Востока попросил Вашингтон отказаться от любого вида атак, поскольку представители стран согласовали между собой контуры соглашения. Сделка будет включать полное и немедленное открытие Ормузского пролива на всех участках, а также прекращение ядерной угрозы с иранской стороны, уверяет Трамп.

До этого американский лидер признался, что пошел на деэскалацию и отменил запланированный жесткий удар по Ирану. В Вашингтоне согласились не бить по их территории, если обе стороны смогут «быстро заключить сделку».

Удары, которые хотел нанести Дональд Трамп, могли стать ответом на уничтожение трех американских истребителей F-35 в Иордании. Некоторые израильские чиновники признались, что в правительстве стала царить напряженная атмосфера из-за очевидных намерений президента США обострить ситуацию и ответить Тегерану.