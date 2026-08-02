РИА Новости: Западные врачи ищут доноров для раненых наемников ВСУ среди украинцев

В Харьковской области оборудовано несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Он подчеркнул, что подразделение сформировано на базе иностранного легиона Главного управления разведки и специализируется на эвакуации и оказанием медицинской помощи, в первую очередь, иностранным наемника, которые воюют на стороне Киева. По словам собеседника агентства, в батальоне присутствуют представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии. Он отметил, что врачи ищут потенциальных доноров.

Ранее сообщалось об исчезновении из зоны боевых действий западных наемников ВСУ. Источник в российских силовых структурах заявил, что командование все чаще использует их как «пушечное мясо», из-за чего потери среди них высокие.