Полковник объяснил смену тактики атак ВСУ на Россию

Полковник Матвийчук: ВСУ делают ставку на создание социальной напряженности в России

Украина все чаще стала достигать атаками запредельные для нее территории, делая ставку на создание социальной напряженности в России, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику атак на регионы России. Уточняется, что их интенсивность несколько снизилась, но дроны направлялись вглубь страны.

Эксперт отметил, что ВСУ начали наносить удары по Омской, Саратовской областям и другим территориям, которые ранее казались для них запредельными. По мнению Матвийчука, это говорит о том, что тактика ведения боевых действий действительно изменилась.

«Я полагаю, что ставка делается на нарушение внутренней жизни России, создание социального напряжения. То есть государственный терроризм в действии. И я думаю, что это не просто какое-то изменение тактики. Это государственная политика продолжения войны в виде терроризма», — сказал Матвийчук.

Ранее в Минобороны сделали заявление после массированной атаки ВСУ на Россию. Сообщалось, что налеты совершались с применением беспилотников самолетного типа.