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15:43, 3 августа 2026 (обновлено: 15:45, 3 августа 2026)Культура

Музыканты подрались на стадионном концерте популярного российского певца

Певец Ваня Дмитриенко назвал драку скрипачей на концерте в «Лужниках» частью шоу
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко прокомментировал драку на сцене во время концерта на московском стадионе «Лужники». Его слова приводит KP.RU.

Во время одного из номеров зрители обратили внимание на драку между двумя скрипачами. Потасовка произошла на заднем плане, и сам артист, по всей видимости, не заметил инцидент.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитриенко удивился сообщениям о драке, однако поддержал версию о том, что это было запланированной частью шоу.

«Какая драка? У нас скрипачи дрались? […] Да, это часть шоу! Хлеба и зрелищ! Вот зрелище было!» — заключил он.

Ранее сообщалось, что Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав стадион «Лужники» с сольным концертом и став самым молодым артистом страны, сумевшим это сделать. На концерте, по открытым данным, певец собрал около 70 тысяч зрителей.

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