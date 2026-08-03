Российский «Курьер» получил лазер

«Звезда»: Российский НРТК «Курьер» получил лазер для разминирования

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил лазер для разминирования, заявил в эфире телеканала «Звезда» эксперт программы Народного фронта «Кулибин-Клуб» Олег Заремба.

«Даже 10-сантиметровый слой керамики, он прожигается высокомощным лазером и выжигает взрывчатое вещество в гранате, мине, снаряде и так далее», — заметил специалист.

По его словам, выжигание взрывчатого вещества осуществляется без детонации и на безопасном расстоянии, достигающем сотен метров.

В июле газета «Известия» сообщила, что «Курьер» оснастили гравитационным захватом.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы НРТК «Курьер».