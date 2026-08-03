Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:41, 3 августа 2026Наука и техника

Российский «Курьер» получил лазер

«Звезда»: Российский НРТК «Курьер» получил лазер для разминирования
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил лазер для разминирования, заявил в эфире телеканала «Звезда» эксперт программы Народного фронта «Кулибин-Клуб» Олег Заремба.

«Даже 10-сантиметровый слой керамики, он прожигается высокомощным лазером и выжигает взрывчатое вещество в гранате, мине, снаряде и так далее», — заметил специалист.

По его словам, выжигание взрывчатого вещества осуществляется без детонации и на безопасном расстоянии, достигающем сотен метров.

Материалы по теме:
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

В июле газета «Известия» сообщила, что «Курьер» оснастили гравитационным захватом.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы НРТК «Курьер».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    В России заявили о жестком ответе за удар ВСУ по пляжу в Геленджике
    Названы атаковавшие Геленджик беспилотники ВСУ
    Особая игра с шарами спровоцировала москвича пробить голову бывшей возлюбленной
    Иран отверг новое предложение США по открытию Ормузского пролива
    Россияне смогут увидеть полное солнечное затмение
    Трамп похвастался успехами своей политики
    Бывшая Гуфа назвала его монстром и обвинила в унижениях
    В России высказались о финансирующих ЛГБТ-сообщества голландцах
    Россиянин поставил на матч 2-го тура РПЛ и выиграл 14 миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok