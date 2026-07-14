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14:08, 14 июля 2026Наука и техника

Минобороны рассказало о роботизированном снабжении войск

Минобороны России: Снабжение группировки «Запад» обеспечивают НРТК «Курьер»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер». Об этом рассказало Минобороны России.

«Расчеты наземных роботов в режиме 24/7 вне зависимости от погоды доставляют боеприпасы, провизию и медикаменты штурмовым подразделениям на передовую, преодолевая опасные маршруты», — говорится в сообщении.

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Ведомство отметило, что высокая проходимость и устойчивость систем управления НРТК обеспечивают успешную доставку грузов. Использование роботов исключает необходимость рискованных рейсов пилотируемого транспорта под огнем противника.

В июле стало известно, что НРТК «Курьер» оснастили бортовым генератором для постановки аэрозольных завес БАГ. Изделие позволяет маскировать войска и защищать технику от ударов дронами.

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