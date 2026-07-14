Минобороны рассказало о роботизированном снабжении войск

Минобороны России: Снабжение группировки «Запад» обеспечивают НРТК «Курьер»

Снабжение подразделений группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении обеспечивают операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер». Об этом рассказало Минобороны России.

«Расчеты наземных роботов в режиме 24/7 вне зависимости от погоды доставляют боеприпасы, провизию и медикаменты штурмовым подразделениям на передовую, преодолевая опасные маршруты», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что высокая проходимость и устойчивость систем управления НРТК обеспечивают успешную доставку грузов. Использование роботов исключает необходимость рискованных рейсов пилотируемого транспорта под огнем противника.

В июле стало известно, что НРТК «Курьер» оснастили бортовым генератором для постановки аэрозольных завес БАГ. Изделие позволяет маскировать войска и защищать технику от ударов дронами.