Салах нашел новый клуб

Новым клубом Мохамеда Салаха стал «Трабзонспор»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах подпишет контракт с турецким «Трабзонспором». Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) команды.

Клуб опубликовал фотографии из самолета, в котором Салах находится в футболке «Трабзонспора» с номером 61. Уточняется, что в ближайшее время игрок официально подпишет контракт с новым клубом.

В сезоне-2025/2026 Салах провел за «Ливерпуль» 39 матчей во всех турнирах. Египтянин забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Он выступал за английскую команду с 2017 года.

«Трабзонспор» в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате Турции. Нынешний сезон в турецкой лиге стартует 14 августа.