Взорван Mercedes с главой оборонного предприятия России

В Большом Истоке взорван Mercedes с гендиректором «Уралдронзавода» Ткачуком, он в больнице

Взорван автомобиль Mercedes, в котором находился гендиректор оборонного предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП произошло близ Екатеринбурга, в поселке Большой Исток, уточняет E1.ru. Ткачук госпитализирован в тяжелом состоянии. Он в реанимации.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь».

1 августа в ресторане на Кудринской площади взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. Жертвами стали пять человек.