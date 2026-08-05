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Силовые структуры
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13:31, 5 августа 2026 (обновлено: 13:37, 5 августа 2026)Силовые структуры

Взорван Mercedes с главой оборонного предприятия России

В Большом Истоке взорван Mercedes с гендиректором «Уралдронзавода» Ткачуком, он в больнице
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Взорван автомобиль Mercedes, в котором находился гендиректор оборонного предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП произошло близ Екатеринбурга, в поселке Большой Исток, уточняет E1.ru. Ткачук госпитализирован в тяжелом состоянии. Он в реанимации.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь».

1 августа в ресторане на Кудринской площади взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. Жертвами стали пять человек.

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