Перечислены действенные способы убрать пятна от пота и дезодоранта с белой одежды

Руководитель Synergetic Рыжкова: Кислотные пятновыводители уберут следы пота на одежде

Руководитель системы по управлению знаниями Synergetic Ольга Рыжкова перечислила россиянам действенные способы убрать пятна от пота и дезодоранта с белой одежды. Материал публикует «Газета.Ru».

Так, эксперт пояснила, что для очищения следов от дезодоранта стоит использовать кислотные пятновыводители. При этом специалист уточнила, что жирные или масляные формулы уходовых средств лучше выводятся жидкими пятновыводителями на основе энзимов.

Важную роль играет механическое воздействие. После нанесения средства загрязненный участок рекомендуется аккуратно потереть руками или мягкой щеткой, чтобы удалить частицы загрязнения из волокон ткани Ольга Рыжкова руководитель системы по управлению знаниями Synergetic

Так, собеседница издания порекомендовала тщательно смочить пятно водой, нанести очищающее средство на 10-15 минут, затем обработать необходимый участок и постирать изделие привычным способом.

В то же время желтые пятна Рыжкова призвала отстирывать кислородным отбеливателем. Также такие средства помогают избавиться от застаревших загрязнений на ткани.

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