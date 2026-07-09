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17:55, 9 июля 2026Ценности

Назван способ избавиться от пылевых клещей при стирке постельного белья

Маркетолог Джудит Акерс: Стирка при высокой температуре удалит пылевых клещей с белья
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: adriaticfoto / Shutterstock / Fotodom

Руководитель отдела маркетинга британской компании Land of Beds, эксперт по постельным принадлежностям и здоровому сну Джудит Акерс назвала способ избавиться от пылевых клещей при стирке постельного белья. Материал публикует Daily Express.

По словам специалистки, летом следует стирать постельное белье хотя бы раз в неделю. При этом тем, кто потеет или страдает аллергией, она порекомендовала удалять загрязнения два раза в неделю при температуре воды 40 градусов Цельсия. «Жаркие ночи означают, что в вашем постельном белье скапливается больше пота, кожного сала и отмерших клеток кожи, что, по сути, создает идеальную среду для пылевых клещей и бактерий», — пояснила Акерс.

Чтобы устранить микроорганизмы, следует устанавливать более высокую температуру, если позволяет ткань. «Время от времени запускайте стирку при 60 градусах Цельсия», — посоветовала эксперт.

Также Акерс назвала распространенную ошибку. Она указала, что люди часто перегружают барабан стиральной машины, из-за чего постельное белье плохо выполаскивается и хуже очищается.

В апреле специалист по уборке и уходу за домом и автор книг на данную тему блогерша Линси Кромби из Великобритании раскрыла неожиданную причину неприятного запаха от одежды после стирки.

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