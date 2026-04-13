Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:40, 13 апреля 2026

Раскрыта неожиданная причина неприятного запаха от одежды после стирки

Алина Гостева
Фото: adriaticfoto / Shutterstock / Fotodom

Специалист по уборке и уходу за домом и автор книг на данную тему блогерша Линси Кромби из Великобритании раскрыла неожиданную причину неприятного запаха от одежды после стирки. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, к указанной проблеме может привести избыток кондиционера для белья. Он накапливается в ткани и вещи начинают пахнуть затхлостью, а не свежестью.

«Чем меньше [кондиционера], тем лучше. Избегайте его чрезмерного использования для достижения наилучших результатов», — посоветовала автор поста.

В марте руководитель системы по управлению знаниями российского производителя бытовой химии, косметики и средств гигиены Synergetic Ольга Рыжкова назвала способы продлить срок носки джинсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok