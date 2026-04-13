Раскрыта неожиданная причина неприятного запаха от одежды после стирки

Блогер Кромби: Избыток кондиционера может привести к неприятному запаху от белья

Специалист по уборке и уходу за домом и автор книг на данную тему блогерша Линси Кромби из Великобритании раскрыла неожиданную причину неприятного запаха от одежды после стирки. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, к указанной проблеме может привести избыток кондиционера для белья. Он накапливается в ткани и вещи начинают пахнуть затхлостью, а не свежестью.

«Чем меньше [кондиционера], тем лучше. Избегайте его чрезмерного использования для достижения наилучших результатов», — посоветовала автор поста.

