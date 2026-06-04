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04:42, 4 июня 2026Мир

На Западе сделали тревожное для Зеленского заявление после ударов возмездия по Украине

TAC: Новые удары возмездия РФ по Украине выявили растущую уязвимость ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Shynkarenko / Reuters

Новые российские удары возмездия по Украине указали растущую уязвимость систем украинского ПВО. Об этом пишет издание The American Conservative.

«Массированные и эффективные удары выявили растущую уязвимость киевской ПВО из-за деградации существующих средств противовоздушной обороны и трудностей с пополнением боезапасов», — сказано в статье.

На текущий момент американские ракеты-перехватчики, «включая крайне необходимые ракеты Patriot, перенаправляются на войну с Ираном», отметили авторы материала.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский должен как можно быстрее осознать, что военное решение конфликта невозможно. На это указал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на фоне удара возмездия России по Украине. По словам военного, Зеленский и его союзники несут полную ответственность за продолжение конфликта, поскольку они годами «игнорируют реальность, обрекая Украину на страдания».

В ночь на 2 июня Вооруженные силы России нанесли по Украине удар возмездия. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

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