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Мир
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01:37, 3 июня 2026Мир

В США призвали Зеленского осознать важный факт после удара России

Дэвис: Зеленский виновен в продолжении конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Francesco Fotia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский должен как можно быстрее осознать, что военное решение конфликта невозможно. На это в соцсети X указал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на фоне удара возмездия России по Украине.

«Несмотря на заявления Зеленского и западных сторонников войны, военного решения этой войны для Украины нет, и неважно, сколько будет поставлено перехватчиков, сколько ракет большой дальности, сколько беспилотников поддержки — ничто из этого не изменит исход», — подчеркнул он.

По словам военного, Зеленский и его западные союзники несут полную ответственность за продолжение конфликта, поскольку они годами «игнорируют реальность, обрекая Украину на страдания».

В ночь на 2 июня Вооруженные силы России нанесли по Украине удар возмездия. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

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