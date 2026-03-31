Россиянам посоветовали воздержаться от частой стирки джинсов

Сотрудница Synergetic Рыжкова: Горячая вода при стирке деформирует джинсы

Руководитель системы по управлению знаниями российского производителя бытовой химии, косметики и средств гигиены Synergetic Ольга Рыжкова назвала способы продлить срок носки джинсов. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Так, сотрудница компании посоветовала воздержаться от частой стирки данных брюк, поскольку это приводит к вымыванию цвета. «Чем выше температура, тем в большей степени он вымывается. Также горячая вода приводит к деформации волокон — так изделие быстрее потеряет форму», — указала она.

При этом эксперт призвала отказаться от стиральных порошков и кислородных отбеливателей и стирать джинсы при температуре 30-40 градусов Цельсия с использованием геля или кондиционера. В то же время перед помещением в стиральную машину следует застегнуть на штанах молнии и пуговицы и вывернуть вещь наизнанку.

«Сушить деним тоже следует правильно: перед сушкой хорошо расправьте изделие. Сушите его с изнаночной стороны, после чего выверните на лицевую и досушите, чтобы вещь максимально просохла», — заключила специалистка.

