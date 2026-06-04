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Силовые структуры
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10:27, 4 июня 2026Силовые структуры

Названа основная версия случившегося с пропавшей в тайге семьей Усольцевых

СК назвал несчастный случай основной версией пропажи в тайге семьи Усольцевых
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Следователи определились с основной версией пропажи в тайге семьи Усольцевых. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе расследования рассматривается версия, что с семьей Усольцевых мог произойти несчастный случай.

Масштабные поиски проходят по пешим маршрутам в сторону Кутурчинского Белогорья. В них участвуют 80 человек из силовых ведомств, спасательных служб, службы Госохотнадзора, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров. Усольцевых ищут с применением криминалистической техники, мототранспорта и беспилотников. Поиски запланированы на пять дней.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

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