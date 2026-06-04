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Силовые структуры
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09:32, 4 июня 2026Силовые структуры

Следователи раскрыли подробности поисков Усольцевых

СК: В масштабных поисках семьи Усольцевых участвуют 80 человек и беспилотники
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Красноярске продолжается расследование уголовного дела об исчезновении семьи Усольцевых, которые осенью прошлого года отправились в туристический поход и не вернулись. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Масштабные поиски проходят по пешим маршрутам в сторону Кутурчинского Белогорья. В них участвуют 80 человек из силовых ведомств, спасательных служб, службы Госохотнадзора, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров. Усольцевых ищут с применением криминалистической техники, мототранспорта и беспилотников.

Как уточняет РИА Новости, поиски запланированы на пять дней.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

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