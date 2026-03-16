Раскрыт способ реанимировать севшие после стирки свитера

Блогерша реанимировала севший после стирки свитер, растянув трикотаж булавками

Блогерша с никнеймом @yooon_ie раскрыла способ реанимировать вещи из шерсти и кашемира, которые сели после неправильной стирки. Ролик, набравший более миллиона просмотров, опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор видео приобрела в винтажном магазине свитер бренда Reformation из шерсти, стоимость которого изначально составляла 128 долларов (10 тысяч рублей). Затем она показала способ, с помощью которого ей удалось вернуть размер деликатной вещи, севшей после неправильной стирки или сушки в сушильной машине.

Сначала пользовательница расчесала ворс с помощью специального гребешка для кашемира, после чего замочила вещь на полчаса с гелем для стирки шерстяных вещей и еще на 30 минут — в растворе воды и кондиционера для волос. После этого блогерша разложила кофту на горизонтальной поверхности и закрепила края булавками, тем самым растянув изделие.

В конце она показала состояние вещи после полного высыхания: на размещенных кадрах видно, что свитер восстановился почти до первоначального размера.

В июле 2023 года блогер Даг Ларсен из Канады назвал распространенные ошибки при стирке. Как отметил инфлюэнсер, многие не знают, что капсулы для стирки следует класть под одежду, а не сверху.