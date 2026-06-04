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Забота о себе
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08:31, 4 июня 2026Забота о себе

Назван один из самых вредных соков

Биохимик Эрнандес: Апельсиновый сок вреден из-за большого количества сахара
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Биохимик Мария Эрнандес назвала апельсиновый сок одним из самых вредных. Опасность этого напитка она объяснила в разговоре с изданием 20minutos.

По словам Эрнандес, этот вид сока содержит столько же или даже больше сахара, чем газировка. Чтобы приготовить 200 миллилитров напитка, потребуется около трех апельсинов. Каждый из них содержит около 12 граммов сахара, предупредила специалистка.

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В качестве альтернативы она предложила употреблять цельный фрукт. Сахар, конечно, никуда не денется, но зато он будет усваиваться организмом гораздо медленнее, поскольку в составе апельсинов присутствует большое количество клетчатки. В заключение Эрнандес напомнила, что даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление соков.

Ранее председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как выбрать вкусную черешню. Он посоветовал при покупке обращать внимание на цвет плодоножек.

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