Северная Корея заявила о наращивании ядерных сил в «геометрической прогрессии»

Ким Чен Ын объявил о планах по наращиванию ядерных сил в «геометрической прогрессии»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ознакомился с новым предприятием по выпуску ядерных материалов и заявил о планах наращивать ядерные силы страны «в геометрической прогрессии». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заводе, который посетил глава КНДР в сопровождении представителей оборонной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи и специалистов Института ядерного оружия, он изучил производственные процессы, текущие показатели и планы развития. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения выпуска ядерных материалов и расширения арсенала.

Ранее сообщалось, что Литва рассматривает вопрос о размещении ядерного оружия США на территории страны.