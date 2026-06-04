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08:04, 4 июня 2026Мир

Северная Корея заявила о наращивании ядерных сил в «геометрической прогрессии»

Ким Чен Ын объявил о планах по наращиванию ядерных сил в «геометрической прогрессии»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ознакомился с новым предприятием по выпуску ядерных материалов и заявил о планах наращивать ядерные силы страны «в геометрической прогрессии». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На заводе, который посетил глава КНДР в сопровождении представителей оборонной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи и специалистов Института ядерного оружия, он изучил производственные процессы, текущие показатели и планы развития. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения выпуска ядерных материалов и расширения арсенала.

Ранее сообщалось, что Литва рассматривает вопрос о размещении ядерного оружия США на территории страны.

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