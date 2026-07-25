ВС России продолжают выжигать украинские порты и оставляют ВСУ без топлива и света. Зеленский в ожидании нового мощного удара

При ударе ВС России по полигону под Киевом погибла глава УГО Украины Савицкая

Армия России продолжает наносить удары высокоточным оружием по портам Украины. Утром 25 июля Минобороны отчиталось о поражении портов Николаев, Одесса и Измаил. В первом из них российские Вооруженные силы (ВС) поразили судно, которое доставляло грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В порту Одессы удар пришелся по местам разгрузки и хранения военных грузов, а в Измаиле — по складу с военным имуществом ВСУ, объектам портовой разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Под удар также попали объекты украинской логистики. В Сумах ударные «Герани» нанесли удар по грузовому отделению «Новой почты», которое использовали для логистического обеспечения украинских подразделений. В Запорожье «Герань-2» серией ударов поразила складские помещения и ТЦ — они применялись ВСУ в качестве логистических объектов. В результате ударов разгорелись мощные пожары.

В Краматорске уничтожен склад с боеприпасами. Удар по объекту привел к пожару с последующей длительной детонацией — обломки разлетались по округе минимум в течение часа.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Reuters

Кроме того, группы «Гераней» работали по целям в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и на Донбассе.

ВСУ оставляют без света и топлива

В Сумах на севере Украины повреждения получила автозаправочная станция (АЗС). Четыре АЗС повреждены в Полтавской области, а в Черниговской и Харьковской областях (населенных пунктах Мена и Петропавловка) беспилотники «Герань-4 Сикер» уничтожили две АЗС, активно использовавшиеся для заправки техники ВСУ, передает ТАСС.

В том числе парализованы оказались энергообъекты в Черниговской области. Ночью удар пришелся по подстанции 110 кВ в Мене, днем — по подстанции 40 кВ в Семеновке. Сообщается о серьезных повреждениях. Еще три дрона ударили по подстанции 110 кВ в Сновске, что лишило электричества несколько объектов, которые использовали украинские военные.

ВС России добивают логистику ВСУ, парализуя снабжение армии и функционирование экономики

Появились подробности удара по военной выставке под Киевом

Последние поступившие данные говорят о серьезных потерях Украины от удара Российской армии по выставке военной техники под Киевом, где проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов, используемых для нанесения ударов по России.

Согласно данным Минобороны, в момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region / Reuters

В Киеве подтвердили, что на выставке присутствовали иностранные делегации, не уточнив при этом, какие именно. Однако известно, что одной из жертв удара стал сотрудник оборонной фирмы Польши — это подтвердили в МИД республики.

Кроме того, во время удара по военной выставке были уничтожены высокопоставленный офицер спецназа Украины Эдуард Сиренко и Валентина Савицкая, которая занимала руководящую должность в Центре международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал удар по военной выставке под Киевом уроком. Он подчеркнул, что «в условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей».

На данный момент известно, что военную выставку организовала ассоциация производителей беспилотников «Армада». В организации утверждают, что мероприятие было закрытым и в сети не анонсировалось, при этом после удара под Киевом в соцсетях начали находить анонсы аналогичных мероприятий.

Это была практическая демонстрация, а не выставка. Речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других противодроновых технологий, РЭБ, РЭР, РЛС и других решений. Для проверки таких систем необходимо открытое пространство и возможность их практического применения пресс-служба «Армады»

Зеленский ожидает новый массированный удар по Украине

Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на выставку. По его словам, мероприятие не должно было проводиться на данном участке, из-за чего в стране уже запущены уголовные производства по факту случившегося.

Кроме того, президент объявил об ожидании нового массированного удара по стране, который, по его мнению, может произойти в эти выходные.

«Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть сегодня этот удар», — допустил он Зеленский.