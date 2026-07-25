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11:04, 25 июля 2026 (обновлено: 11:09, 25 июля 2026)Бывший СССР

Украина обнародовала новые подробности удара по военной выставке под Киевом

Глава ОП Украины Буданов: На выставке под Киевом находились иностранные делегации
Мария Винар

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обнародовал новые подробности российского удара по военной выставке под Киевом, на которой демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства. Пост он опубликовал в Telegram-канале.

Буданов сообщил, что на выставке находились иностранные делегации. При этом он не уточнил, какие именно присутствовали в момент удара.

В то же время Буданов раскритиковал организаторов мероприятия. «Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый, но должен стать наконец последним», — подчеркнул он.

24 июля стало известно об ударе Вооруженных сил России по оружейной выставке под Киевом. По данным Минобороны России, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители БПЛА.

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