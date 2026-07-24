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14:50, 24 июля 2026 (обновлено: 14:56, 24 июля 2026)Бывший СССР

ВС России нанесли удар по оружейной выставке на Украине

УНИАН: ВС России нанесли удар по полигону, где проходила выставка украинской техники
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по оружейной выставке, проходившей на Украине. Об этом сообщает «УНИАН» в Telegram.

«Россия ударила по полигону, где проходила выставка вооружения», — сказал основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик.

Удар подтвердили украинский совет оружейников и Киевская областная военная администрация (ОВА).

Издание «Страна.ua» сообщило, что в мероприятии принял участие военный Андрей Кобзар. В украинских СМИ также появлялась информация, что участником выставки был советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей «Флеш» Бескрестнов, однако он опроверг эту информацию в Telegram.

Ранее в Киеве прогремели взрывы. Предположительно из-за баллистических ракет.

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