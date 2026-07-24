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11:51, 24 июля 2026 (обновлено: 11:55, 24 июля 2026)Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, предположительно из-за ракет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы, предположительно из-за баллистических ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

«В Киеве слышали взрывы. Воздушные Силы предупреждали о спуске баллистики на столицу», — отмечается в сообщении. Об этом также заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказали в оборонном ведомстве, беспилотники были сбиты над Ленинградской областью, Крымом, Московской, Псковской, Новгородской и Калужской областями. Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями.

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