В Киеве прогремели взрывы, предположительно из-за ракет

В Киеве прогремели взрывы, предположительно из-за баллистических ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

«В Киеве слышали взрывы. Воздушные Силы предупреждали о спуске баллистики на столицу», — отмечается в сообщении. Об этом также заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказали в оборонном ведомстве, беспилотники были сбиты над Ленинградской областью, Крымом, Московской, Псковской, Новгородской и Калужской областями. Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями.