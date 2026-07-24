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08:45, 24 июля 2026 (обновлено: 08:47, 24 июля 2026)Россия

Минобороны сделало заявление после массированной атаки ВСУ на склады в Ленобласти

МО РФ: В ночь на 24 июля средства ПВО уничтожили над регионами России 571 украинский БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе в Ленинградской области. Заявление после массированной атаки ВСУ по региону сделало в Telegram Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали 16 российских регионов, среди которых кроме Ленинградской области — Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области. Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Ленинградская область подверглась массированному удару украинских дронов 24 июля. Система ПВО уничтожила 59 аппаратов. Повреждения в Ленобласти получил крупный склад.

Также в ходе удара один беспилотник врезался в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. В здании частично обрушились конструкции.

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