Минобороны сделало заявление после массированной атаки ВСУ на склады в Ленобласти

МО РФ: В ночь на 24 июля средства ПВО уничтожили над регионами России 571 украинский БПЛА

В ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе в Ленинградской области. Заявление после массированной атаки ВСУ по региону сделало в Telegram Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали 16 российских регионов, среди которых кроме Ленинградской области — Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области. Кроме того, украинские БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Ленинградская область подверглась массированному удару украинских дронов 24 июля. Система ПВО уничтожила 59 аппаратов. Повреждения в Ленобласти получил крупный склад.

Также в ходе удара один беспилотник врезался в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. В здании частично обрушились конструкции.