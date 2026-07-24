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07:43, 24 июля 2026 (обновлено: 08:06, 24 июля 2026)Россия

Петербург и Ленобласть подверглись атаке ВСУ. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры

Петербург подвергся атаке беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ночью 24 июля Ленинградская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем канале в мессенджере MAX губернатор российского региона Александр Дрозденко.

Позднее политик уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В 06:17 мск был объявлен отбой беспилотной опасности.

Что стало целью атаки?

Три человека получили ранения в одном из атакованных складских комплексов. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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В ходе удара один беспилотник врезался в склад птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. В здании частично обрушились конструкции. Пострадавших людей нет.

Позднее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале раскрыл, что Северная столица также подверглась налету беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

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Градоначальник лично возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий атаки. Он координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.

В международном аэропорту Пулково из-за налета 50 рейсов задержаны более чем на 2 часа, с запасных аэродромов ожидается прибытие 15 рейсов. Воздушная гавань работает в усиленном режиме для восстановления расписания.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) сообщила, что было решено временно приостановить работу двух логистических комплексов маркетплейса в Петербурге. Данные о возобновлении работы центров в Шушарах и Уткиной заводи уточнят дополнительно.

Атака на Крым и Пензенскую область

Еще одним подвергшимся нападению ВСУ регионом стала Пензенская область. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что силы ПВО Минобороны России устранили ракетную угрозу. Все цели были поражены, не достигнув территории региона.

До этого налет беспилотников был зафиксирован в Крыму. В Симферополе в соответствии с требованиями безопасности был эвакуирован сортировочный центр Wildberries.

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