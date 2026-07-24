Над Ленинградской областью сбили десятки беспилотников

Над Ленинградской областью сбили 50 беспилотников

Над Ленинградской областью сбили 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом утром 24 июля сообщил в своем канале в мессенджере MAX губернатор российского региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что боевая работа продолжается.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над территорией региона. Никто не пострадал.

Ранее обломки украинского беспилотника упали на борт судна в Финском заливе. Утром 18 июля средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито восемь БПЛА. Обломки поврежденного дрона упали на палубу судна, стоявшего на рейде, возгорания не произошло. Пострадавших в результате атаки ВСУ на область не было.