ВСУ атаковали российский регион

Миляев: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Тульской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над территорией области. По словам губернатора, никто не пострадал.

Предварительно, инфраструктура и здания не повреждены. Миляев предупредил, что в регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.