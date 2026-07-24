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00:23, 24 июля 2026 (обновлено: 00:25, 24 июля 2026)Россия

ВСУ атаковали российский регион

Миляев: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Тульской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над территорией области. По словам губернатора, никто не пострадал.

Предварительно, инфраструктура и здания не повреждены. Миляев предупредил, что в регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.

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