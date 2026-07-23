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19:51, 23 июля 2026 (обновлено: 19:53, 23 июля 2026)Россия

ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Об атаке на столицу российского региона сообщает областной оперштаб в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате удара нет. На данный момент уточняется информация о последствиях на земле.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на четверг, 23 июля, отразили массированную атаку украинских войск, в ходе которой уничтожили сотни БПЛА. Под удар попали 18 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым, Московский регион, а также Ульяновская, Орловская, Самарская, Тверская и Тульская области.

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