ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Об атаке на столицу российского региона сообщает областной оперштаб в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате удара нет. На данный момент уточняется информация о последствиях на земле.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на четверг, 23 июля, отразили массированную атаку украинских войск, в ходе которой уничтожили сотни БПЛА. Под удар попали 18 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым, Московский регион, а также Ульяновская, Орловская, Самарская, Тверская и Тульская области.