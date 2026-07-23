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08:47, 23 июля 2026 (обновлено: 08:48, 23 июля 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление о массированной атаке на регионы России

Средства ПВО в ночь на 23 июля сбили над регионами России 223 украинских БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 22 на 23 июля отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которой уничтожили сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении, которое выпустило Минобороны России, его текст опубликован в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали 18 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым, Московский регион, а также Ульяновская, Орловская, Самарская, Тверская и Тульская области. Всего над субъектами федерации было уничтожено 223 БПЛА.

Все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев объявил, что в регионе после атаки ВСУ есть серьезные последствия. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о смерти одного жителя региона после украинского удара.

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