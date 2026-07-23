Гусев: В Воронежской области при атаке ВСУ есть пострадавшие и серьезные последствия

В Воронежской области при атаке ВСУ пострадали люди, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) всю ночь отражали удары по гражданским объектам.

К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб Александр Гусев губернатор Воронежской области

Как сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в ночь на 23 июля на Воронеж была совершена массированная атака, за городом вспыхнули пожары из-за налета БПЛА. Была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.

В Ульяновской области атакован объект ТЭК

В Ульяновской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил глава российского региона Алексей Русских.

Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте Алексей Русских губернатор Ульяновской области

Речь идет об объекте в Новоспасском районе. На месте работают специальные службы.

Силы ПВО отразили атаку на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву Сергей Собянин мэр Москвы

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Иных подробностей градоначальник не привел.

В ночь на 23 июля ВСУ также предприняли попытку атаковать Севастополь. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Было сбито как минимум четыре аппарата.

