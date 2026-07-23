Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 23 июля 2026Россия

«Есть пострадавшие и серьезные последствия». Российские регионы отразили ночную атаку ВСУ

Гусев: В Воронежской области при атаке ВСУ есть пострадавшие и серьезные последствия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Воронежской области при атаке ВСУ пострадали люди, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) всю ночь отражали удары по гражданским объектам.

К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб

Александр Гусевгубернатор Воронежской области

Как сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», в ночь на 23 июля на Воронеж была совершена массированная атака, за городом вспыхнули пожары из-за налета БПЛА. Была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.

Материалы по теме:
Россия отразила атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сбиты десятки дронов. Власти выступили с заявлением
Россия отразила атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.Сбиты десятки дронов. Власти выступили с заявлением
6 июля 2026
Рой дронов ВСУ летел на Москву. Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду
Рой дронов ВСУ летел на Москву.Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду
13 июля 2026

В Ульяновской области атакован объект ТЭК

В Ульяновской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил глава российского региона Алексей Русских.

Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте

Алексей Русскихгубернатор Ульяновской области

Речь идет об объекте в Новоспасском районе. На месте работают специальные службы.

Материалы по теме:
«Они нас провоцируют» Есть ли способ прекратить налеты ВСУ на регионы России в 2026 году?
«Они нас провоцируют»Есть ли способ прекратить налеты ВСУ на регионы России в 2026 году?
21 января 2026
Атака на склады Wildberries в июле 2026 года: хроника, последствия и компенсации пострадавшим
Атака на склады Wildberries в июле 2026 года:хроника, последствия и компенсации пострадавшим
21 июля 2026

Силы ПВО отразили атаку на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву

Сергей Собянинмэр Москвы

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Иных подробностей градоначальник не привел.

В ночь на 23 июля ВСУ также предприняли попытку атаковать Севастополь. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Было сбито как минимум четыре аппарата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Есть пострадавшие и серьезные последствия». Российские регионы отразили ночную атаку ВСУ
    Россиянин прострелил головы четырем спящим людям
    Лавров встретился с Рубио
    Российские Volga обзаведутся защитой от пуль и гранат
    В Воронежской области при атаке ВСУ пострадали люди
    Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника
    «Это темные или злые мотивы». Карлсон заявил о планах втянуть США в войну с Россией
    В российском регионе деревья обрушились на туристический лагерь во время урагана
    Экс-премьер Украины назвал организатора «картонных майданов»
    В российском регионе беспилотники атаковали объект ТЭК
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok