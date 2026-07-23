В Воронежской области при атаке ВСУ пострадали люди

Губернатор Гусев: В Воронежской области при атаке ВСУ пострадали люди

В Воронежской области при атаке ВСУ пострадали люди, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) всю ночь отражали удары по гражданским объектам.

«К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб», — добавил Гусев.

Ранее в Ульяновской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса. Как сообщил глава региона Алексей Русских, на объекте произошел пожар, на месте работают специальные службы.