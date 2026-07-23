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06:23, 23 июля 2026 (обновлено: 06:25, 23 июля 2026)Россия

В российском регионе беспилотники атаковали объект ТЭК

Губернатор Русских: В Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Ульяновской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил в Telegram-канале глава российского региона Алексей Русских.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы», — отметил губернатор.

Из публикации можно понять, что на объекте вспыхнул пожар. Русских написал, что будет держать в курсе тушения возгорания и ситуации на объекте, призвав сохранять спокойствие.

В ночь на 23 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Севастополь. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Было сбито как минимум четыре аппарата.

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