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03:18, 23 июля 2026Россия

Еще один регион России оказался под ударом ВСУ

Развожаев: ВСУ атакуют Севастополь, работает ПВО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 23 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку атаковать Севастополь. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.

«Уже сбито четыре БПЛА в Балаклавском районе», — говорится в сообщении чиновника. Он уточнил, что сейчас в городе работает ПВО и мобильные огневые группы. Кроме того, Развожаев обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются нанести удар по Воронежу. По некоторым данным, за городом возникло несколько пожаров.

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