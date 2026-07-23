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02:59, 23 июля 2026Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион

RusVesna: ВСУ попытались атаковать Воронеж, возникло несколько пожаров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов попытались ударить по Воронежу. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, город находится под массированной атакой беспилотников противника. «Из-за налетов БПЛА за городом есть пожары», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Александр Гусев в 00:47 по московскому времени сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность. Спустя почти два часа, в 02:24, Гусев сообщил о ее отмене, однако в Воронеже и Нововоронеже по-прежнему действует тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

Чиновник не сообщал об атаке на город, а также о ее последствиях. Какая-либо официальная информация об этом пока отсутствует.

22 июля Минобороны сообщало, что за 12 часов над российскими регионами было уничтожено 80 украинских беспилотников.

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