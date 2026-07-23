Власти объявили об атаке ВСУ на Крым

Глава Крыма Аксенов сообщил о смерти жителя полуострова при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Крым. Об этом объявил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

По словам чиновника, жертвой удара ВСУ по Крыму стал один человек, еще четверо получили ранения. Он отметил, что двое из пострадавших — дети.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления Сергей Аксенов

Глава региональной власти добавил, что правительство Крыма поддержит семьи пострадавших.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что после атаки ВСУ в регионе зафиксированы «серьезные последствия».