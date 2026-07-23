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08:00, 23 июля 2026Россия

Власти объявили об атаке ВСУ на Крым

Глава Крыма Аксенов сообщил о смерти жителя полуострова при атаке ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Крым. Об этом объявил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

По словам чиновника, жертвой удара ВСУ по Крыму стал один человек, еще четверо получили ранения. Он отметил, что двое из пострадавших — дети.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления

Сергей Аксенов

Глава региональной власти добавил, что правительство Крыма поддержит семьи пострадавших.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что после атаки ВСУ в регионе зафиксированы «серьезные последствия».

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