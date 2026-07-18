Обломки украинского БПЛА упали на борт судна в российском регионе

Обломки БПЛА упали на борт судна в Финском заливе

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на борт судна в Финском заливе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава российского региона написал, что утром в субботу, 18 июля, средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито восемь дронов. «Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало», — отметил Дрозденко.

Он добавил, что пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на область нет, и поблагодарил бойцов сил ПВО за защиту жителей.

В ночь на 10 июля ВСУ также пытались атаковать Ленинградскую область. Силами противовоздушной обороны над регионом было перехвачено и уничтожено 14 украинских беспилотников.