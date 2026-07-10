Губернатор Ленобласти рассказал об атаке БПЛА ВСУ на регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 10 июля вновь пытались атаковать Ленинградскую область. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко рассказал в своем Telegram-канале об отражении вражеской атаки.
Силами противовоздушной обороны (ПВО) над Ленобластью было перехвачено и уничтожено 14 украинских беспилотников.
Информации о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало.
«Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — добавил Дрозденко.
Воздушная опасность в регионе отменена.
Ранее из-за массированных атак ВСУ на Херсонскую область, регион оказался полностью обесточен. Губернатор рассказал подробности о работе по восстановлению электроснабжения.