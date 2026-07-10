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05:02, 10 июля 2026Россия

Губернатор Ленобласти рассказал об атаке БПЛА ВСУ на регион

Дрозденко: Силами ПВО над Ленобластью сбито 14 БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 10 июля вновь пытались атаковать Ленинградскую область. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко рассказал в своем Telegram-канале об отражении вражеской атаки.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) над Ленобластью было перехвачено и уничтожено 14 украинских беспилотников.

Информации о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало.

«Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — добавил Дрозденко.

Воздушная опасность в регионе отменена.

Ранее из-за массированных атак ВСУ на Херсонскую область, регион оказался полностью обесточен. Губернатор рассказал подробности о работе по восстановлению электроснабжения.

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