Российский регион обесточен из-за атак ВСУ

Сальдо: Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены из-за регулярных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале вечером 9 июля.

Энергетики и аварийные службы работают на местах и делают все возможное, чтобы свет как можно быстрее вернулся в дома.

До этого Сальдо рассказал, что все медицинские учреждения, скорая помощь и объекты жизнеобеспечения переведены на резервное питание. Экстренные и оперативные службы продолжают выполнять свои задачи в полной мере.

Ранее фельдшер и водитель автомобиля скорой помощи пострадали в поселке Борисовка в Белгородской области при атаке ВСУ.