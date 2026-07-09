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21:50, 9 июля 2026Россия

Российский регион обесточен из-за атак ВСУ

Сальдо: Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik/РИА Новости

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены из-за регулярных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале вечером 9 июля.

Энергетики и аварийные службы работают на местах и делают все возможное, чтобы свет как можно быстрее вернулся в дома.

До этого Сальдо рассказал, что все медицинские учреждения, скорая помощь и объекты жизнеобеспечения переведены на резервное питание. Экстренные и оперативные службы продолжают выполнять свои задачи в полной мере.

Ранее фельдшер и водитель автомобиля скорой помощи пострадали в поселке Борисовка в Белгородской области при атаке ВСУ.

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